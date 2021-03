Kejelian Bank Jatim Dalam Mengarungi Trend Digital

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Bankjatim merespons dengan cermat trend perkembangan Digital Perbankan. Sistem Teknologi Informasi (TI) bankjatim memiliki peran penting bagi perusahaan dalam mengarungi trend digital, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) jeli dalam merespons perkembangan trend digital perbankan.

Bank dengan kode emiten BJTM tersebut telah lama merumuskan berbagai strategi digitalisasi yang terbagi ke dalam tahapan jangka pendek ataupun jangka panjang.

Direktur TI dan Operasi bankjatim, Tonny Prasetyo memaparkan bahwa dalam pengembangan digitalisasi, bankjatim memiliki visi menjadi BPD dengan pengelolaan TI terbaik di Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat tiga misi yang wajib dilakukan.

Pertama, mendorong pertumbuhan bisnis dan peningkatan keuntungan, melalui digitalisasi proses & layanan.

Kedua, menyediakan layanan teknologi dengan Services Level Agreement (SLA) yang terukur dan kompetitif, dan yang ketiga adalah mendorong optimalisasi sumber daya TI dan mitigasi risiko berdasarkan penerapan prinsip tata kelola teknologi informasi.

Adapun langkah yang telah dilakukan bankjatim untuk mecapai visi tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan transformasi struktur organisasi TI dalam menghadapi era Digital 4.0.

“Secara konkrit, kami telah membentuk Sub Divisi Pengembangan Digital Banking yang bertugas untuk merumuskan pengembangan produk dan layanan digital bankjatim kedepan,” Jelas Tonny.

Selain itu bankjatim telah memiliki IT Strategic Plan 2020-2024 dengan menyertakan sembilan Key Performance Indicator (KPI) sebagai indikator keberhasilan bankjatim dalam mewujudkan visi menjadi BPD nomor satu di Indonesia dalam hal pengembangan digitalisasi.

Sembilan indikator tersebut antara lain adalah: memenuhi kebutuhan layanan teknologi stake holder; menyediakan layanan digital banking; mendukung program elektronifikasi keuangan daerah (e-KD); access channel yang luas dilengkapi dengan fitur yang lengkap dan terintegrasi; menyesuaikan leading edge IT trend; digitalisasi, automasi, dan simplifikasi proses; membangun kolaborasi dan sinergi berbagai ekosistem; menerapkan tata kelola proses IT dan security berdasarkan best practice berstandar internasional; serta adanya layanan e-channel 24 jam.