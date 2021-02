Chord dan Lirik Lagu Cinta yang Semestinya - Naff Viral TikTok, Meski Tak Seindah yang Kau Mau

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Cinta yang Semestinya yang dinyanyikan oleh Naff.

Lagu Cinta yang Semestinya - Naff sudah dirilis pada 2008 silam dan kembali viral di TikTok belakangan ini. Berikut selegkapnya.

Intro : C D Em

C D Em

Aku mencintai mu ... Setulus hatiku ...

C D G

Aku menyayangimu ... Dengan sepenuh jiwaku ...

C D Em

Aku mengasihimu ... Sepanjang usiaku ...

C D G

Aku menginginkanmu ... Lebih, dari apa pun ...

Reff :

C D

Meski tak seindah yang kau mau...

Em

Tak sesempurna cinta, yang semestinya...

C D G

Namun aku mencintaimu... sungguh ... mencintaimu ...

Back to : *

C D

Begitu erat, begitu lekat..

Em Em

Perasaanku, kepadamu ...

C D

Tak bisa ku hentikan, tak mampu ku tepiskan ...

Interlude :

C Em

C D G

Back to : Reff

C D

Meski tak seindah yang kau mau...

Em

Tak sesempurna cinta, yang semestinya...

C D G D Em

Namun aku mencintaimu... sungguh ... mencintaimu ...

C D G

Namun aku mencintaimu... sungguh ... mencintaimu ...

C D Em