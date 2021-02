Lirik dan Chord Lagu Yang Kurasa - Reza Darmawangsa yang Viral di TikTok, Waktu Berlalu Kau Slalu

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Inilah Chord dan Lirik lagu berjudul Yang Kurasa yang dinyanyikan oleh Reza Darmawangsa dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi 'Waktu berlalu, kau slalu denganku', chord dan lirik lagu Yang Kurasa - Reza Darmawangsa banyak dicari.

G

ku terbangun dari mimpi burukku

C

semuanya ada di pikiranku

Em D

tak menyangka usai sudah

C

cerita cinta..

G

berusaha untuk melupakannya

C

namun percuma, tak bisa melepaskannya

Em D C

terdiam sendiri ku disini..

Em D

lalu kau datang, tiba-tiba

C D

kau tanya aku mengapa?



[Reff]

G

(I'm in love) ini yang kurasakan

C

(I'm in love) saat berjumpa dirinya

Em D

dan kutatap matanya

C D

tuk ku katakan ku cinta..



G

waktu berlalu, kau slalu denganku

C

mengubah semua hari gelapku

Em D

kau hapuskan kenangan pahit yang kupikir

C D

tak bisa ku hapuskan..

[Reff]

G

(I'm in love) ini yang kurasakan

C

(I'm in love) saat berjumpa dirinya

Em D

dan kutatap matanya

C D

tuk ku katakan ku cinta..

G

(I'm in love) ku genggam erat tangannya

C

(I'm in love) takkan kulepas selamanya

Em D

hingga tiba saatnya

C D

tuk ku katakan ku cinta..

C D Em

tidakkah kau mengerti

D C D

kaulah yang ku cari..

Am Bm

kumohon tetap disini

C D

sampai akhir..

[Kembali ke Reff]

[Overtune]

A E/G#

(I'm in love) ku genggam erat tangannya

F#m E

(I'm in love) takkan kulepas selamanya

Bm A/C#

hingga tiba saatnya

D E

tuk ku katakan ku cinta..

A E D E

dirimu.. ho o oo.. ho o oo.. ho o o o oo..

F#m E D E

ho o oo.. ho o o o..

A E D E

ho o oo.. ho o oo.. ho o o o oo...

F#m E D E

ho o oo.. ho o o o..

A

I'm in love