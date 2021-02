Lirik dan Chord Lagu Tuhan Tolong Aku Katakan Padanya atau Bukan Salah Jodoh - Ardiansyah Martin

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Tuhan Tolong Aku Katakan Padanya atau yang berjudl Bukan Salah Jodoh - Ardiansyah Martin.

Lagu Bukan Salah Jodoh - Ardiansyah Martin kembali viral di TikTok belakangan ini dan banyak dinyanyikan ulang oleh warganet.

Intro : C C Dm G Em Am D G

C G Am

Kulihat senyum manismu

G F Em

Ada cinta yang kurasa

Dm G

Menyapa hati ini

(*)

C G Am

Tak ingin ku menunggu

G F Em

Jadikanlah aku oh cinta

Dm G F

Kekasih pilihan dihatimu

Em Dm G

Kupercaya dirimu satu cintaku

Reff :

C Am

Tuhan tolong aku, katakan padanya

Dm G

Aku cinta dia, bukan salah jodoh

C Am

Dia untuk aku, bukan yang lainnya

Dm

Satu yang kurasa,

G F C

pasti bukan salah jodoh

G

bukan salah jodoh

C G Am

Bila cinta tlah bicara

G F Em

Takkan ragu hati ini

F G

Mendekat kepadamu

Kembali ke : (*), Reff (2x)

Em Am

Cinta, janganlah cepat berlalu

Dm G F

Disini, temani hari hariku

Em Am

Berdua, jalani kisah bersama

Dm Em F G

Hanya ada aku kamu kita

C

Oh Tuhan,

G Am G

Tuhan tolong aku

F Em Dm G

Katakan padanya aku cinta

Intro : Em Am Dm G

D Bm

Tuhan tolong aku, katakan padanya

Em A

Aku cinta dia, bukan salah jodoh

D Bm

Dia untuk aku, bukan yang lainnya

Em

Satu yang kurasa,

A

bukan salah jodoh

A G D

pasti bukan salah jodoh