Lirik dan Chord Lagu Catatanku - Melly Goeslaw, 'Mengapa Semua Menangis', Viral di TikTok

Penulis: Abdullah Faqih| Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Simak Lirik dan Chord Lagu Catatanku yang dipopulerkan oleh Melly Goeslaw feat Baim, Viral di TikTok dengan Lirik Mengapa Semua Menangis.

Lagu berjudul Catatanku menjadi salah satu lagu Melly Goeslaw yang viral di TikTok.

Usai ngetrend dengan lagu Bagaikan Langit, di Sore Hari, lagu Catatanku dengan lirik Mengapa Semua Menangis ini menjadi bahan background musik di TikTok.

Lagu Catatanku yang dinyanyikan oleh Melly Goeslaw feat Baim ini sejatinya merupakan lagu yang telah dirilis pada tahun 2013 silam.

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu Catatanku - Melly Goeslaw feat Baim

[Intro]

Am Dm F E

Am Dm F E

[Verse 1]

Am

Awan awan menghitam

F C

Langit runtuhkan bumi

F Am Dm E

Saat aku tahu kenyataan menyakitkan

[Verse 2]

Am

Mengapa semua menangis

F C

Padahal ku selalu tersenyum

F Am Dm E

Usap air matamu, aku tak ingin ada kesedihan

[Chorus 1]

Dm G

Burung sampaikan nada pilu

C Am

Angin terbangkan rasa sedih

Dm E

Jemput bahagia diharinya

Am

Berikan dia hidup