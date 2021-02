Lirik Lagu Telepathy - BTS dengan Terjemahan Indonesia, Maebeon Gateun Harudeul Junge 

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Telepathy - BTS lengkap dengan arti atau terjemahan Indonesia.

Lagu Telepathy - BTS merupakan salah satu lagu di album terbaru RM cs, yaitu BE. Berikut selengkapnya.

Maebeon gateun harudeul junge

Neoreul mannal ttae gajang nan haengbokae

Maebeon dareun ilsangdeul soge

Neoran sarameun naege gajang teukbyeolhae

Byeorireun eopji

Apeun goseun eopgetji

Nan yojeume geulsse

Bung tteo beorin geot gata

Maneun sigan deoge

Ireon norael sseune

Igeon neoreul wihan norae

Yeah norae yeah norae

Ja tteonaja pureun badaro

Uriga hamkke ttwieonoldeon jeo pureun badaro

Gwaenhan geokjeongdeureun jamsi (jamsi)

Naeryeonoeun chaero jamsi (jamsi)

Urikkiri jeulgyeoboja hamkke chueokaneun

Pureun bada hangaunde jageun seom

Birok jigeumeun meoreojyeosseodo

Uri maeummaneun ttokgatjana

Nae gyeote nega eopseodo yeah

Ne gyeote naega eopseodo yeah

Urin hamkkein geol da aljana

Maebeon gateun harudeul junge (deul junge)

Neoreul mannal ttae gajang nan haengbokae (haengbokae)

Maebeon dareun ilsangdeul soge (deul soge)

Neoran sarameun naege gajang teukbyeolhae (teukbyeolhae)

Achim deulpulcheoreom ireona

Geoulcheoreom nan neoreul hwagin

Nunkkop daesin neoman mudeotda jantteuk

Tto mugeopda meong maneun mureupagi

Georil geonilmyeo saenggakae i byeori

Heorakae juneun uriui geori

Oh can I be your Bibilly Hills

Like you did the same to me

(Baby)

Neomu ppareun geon jogeum wiheomhae

Neomu neurin geon jogeum jiruhae

Neomu ppareujido anke

Ttoneun neurijido anke

Uriui sokdoe matchwo gabojago

Igeon kkwaena gin jeulgeoun rolleokoseuteo