Keburu Ganti Bupati, Ribuan Tenda untuk Pedagang Terdampak Covid-19 di Jember Terbengkalai

SURYA.CO.ID, JEMBER - Ribuan unit tenda lipat bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember ternyata tidak sempat dibagikan, sehingga kini terbengkalai alias mangkrak. Bahkan Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Jember sudah mengecek langsung keberadaan ribuan unit tenda itu.

Menurut Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Jember, David Handoko Seto, ada 1.223 unit tenda lipat bantuan untuk warga terdampak Covid-19. Bantuan itu dititipkan di gudang milik UPT Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim di Jalan Trunojoyo, Jember.

"Kemarin kami mendapatkan info adanya bantuan untuk warga terdampak Covid-19 yang menumpuk di gudang. Akhirnya kami datangi, dan ternyata benar. Ada lebih dari 1.200 unit tenda lipat berada di situ, tidak terdistribusi," ujar David kepada SURYA, Rabu (24/2/2021).

Awalnya pansus mendapatkan informasi itu dari Satgas Penanganan Covid-19 dalam sesi rapat dengar pendapat. Untuk membuktikan informasi itu, pansus langsung mendatangi gudang penyimpanan tenda.

Tenda lipat itu dibeli memakai anggaran refocusing dana penanganan Covid-19 tahun 2020 senilai Rp 1,2 miliar. Dana sebanyak itu dibelikan 1.600 unit tenda lipat. Dari jumlah itu, hanya 377 unit yang dibagikan kepada warga.

Dan sampai keburu ganti kepala daerah, ternyata belum semua tenda dibagikan.

"Warga terdampaknya adalah para pedagang. Yang sudah terdistribusi hanya untuk pedagang Pasar Tanjung. Padahal tenda-tenda itu juga untuk pedagang pasar lain di Jember, yang ternyata tidak terdistribusi. Kalau sampai tidak terdistribusi, kami khawatirkan akan rusak, dan malah tidak bisa dipakai," imbuh David.

David menambahkan, tidak terdistribusikannya ribuan unit tenda itu menunjukkan perencanaan pembelian barang tidak dilakukan secara baik. Termasuk, lanjutnya, pendataan para calon penerima barang itu.

"Jadi tidak ada perencanaan yang baik, juga penerimanya bisa jadi tidak dilengkapi by name by address," tegasnya.

David menambahkan, pihaknya akan melaporkan temuan itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pihaknya juga akan meminta legal opinion kepada aparat penegak hukum, apakah barang yang masih tersimpan itu bisa didistribusikan.

Permintaan pendapat hukum itu, kata David, untuk menghindari kerusakan barang tersebut dengan tetap dipakai atau didistribusikan kepada penerima, namun caranya tidak menyalahi aturan.

"Bagaimana barang ini bisa dipakai, tetapi caranya benar, tidak melanggar hukum. Karena kalau tidak dipakai, pasti akan rusak," tegasnya.

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Jember, Mat Satuki mengakui ribuan tenda lipat untuk pedagang terdampak pandemi Covid-19 itu tidak terdistribusi. Hal itu karena perencanaan yang tidak bagus. ”Saya mengakui perencanaan kurang pas,” kata Satuki.

Satuki juga berjanji akan berupaya segera membagikan tenda-tenda itu, namun sebelumnya akan berkonsultasi dengan Plh Bupati Jember, Hadi Sulistyo. ”Kami akan berkonsultasi kepada Plh bupati, kami akan mengupayakan semua tenda segera terbagi agar tidak membebani pemerintahan Bupati Hendy,” pungkasnya. ***