Ayya Renita Dikritik Karena Pakai Baju Terbuka, Pembelaan Miss Kiki Ikatan Cinta Bungkam Nyinyiran

SURYA.CO.ID - Ayya Renita dikritik warganet yang tak suka dengan penampilannya yang dinilai terlalu terbuka.

Tak tinggal diam, Ayya Renita pun memberikan balasan menohok melalui unggahan Instagram pribadinya.

Seperti diketahui, gaya berpakaian Ayya Renita dikenal fashionable dan stylish.

Hanya saja, tak semuanya senang dengan apa yang dilakukan dan dipakai Ayya Renita.

Hal ini terungkap dalam salah satu posting-an terbaru Ayya Renita.

Dalam unggahan itu, Ayya Renita justru lebih percaya diri dengan apa yang yang sudah ia putuskan dalam menjalani kehidupannya.

Ayya Renita bahkan blak-blakan mengaku Ayya tak suka berpakaian tertutup karena merasa gerah.

"Don’t compare me to anyone.. Me is Me, Ayya is Ayya, Me not You, Me not Her .. Cara berpakaian saya memang seperti ini, saya gak suka panjang2 nutup2 karena GERAH! Budayakan mengurusi diri sendiri bukan ngurusin hidup orang lain okay sayang Lafyu!" tulis Ayya Renita.

Penampilan Modis Ayya Renita