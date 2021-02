The Sunan Ampel Review of Political dan Social Studies Jadi Andalan Jurnalisme FISIP UINSA

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Publikasi jurnal internasional merupakan nilai tambah bagi lembaga pendidikan.

Hal ini bahkan telah menjadi target perguruan tinggi untuk meningkatkan reputasinya di kancah global.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mengadakan diskusi bertema Internasionalisasi Jurnal, Selasa (23/2/2021).

Dekan FISIP UINSA, Prof Akh Muzakki menyampaikan saat ini ada beberapa jurnal berbasis prodi yang ada di FISIP.

Yaitu The Sociology of Islam, Journal of Integrative International Relations, Indonesian Journal of Political Studies, Publique, Politique, dan Siyar.

Sedangkan proyeksi jurnal yang akan diproyeksikan mampu bersaing di kancah internasional bernama The Sunan Ampel Review of Political dan Social Studies.

"Beberapa jurnal masih dalam tahap pembukaan, dan ada yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir,"urainya.

Sementara The Sunan Ampel Review of Political dan Social Studies akan menjadi jurnal yang digadang-gadang mampu mewarnai jurnalisme akademik civitas akademika FISIP.

“Pertemuan siang ini penting untuk menguatkan perspektif dan jurnalisme kita di FISIP.

Mengingat kompetitor kita lebih hebat sehingga memerlukan penguatan yang lebih serius,” ujarnya.