Ilustrasi - Lirik Nyanda Barasa - Andre Xola Viral di TikTok, Eh Sorry Nyanda Barasa Nda Takuti Sampai Di Dada

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Nyanda Barasa dari Andre Xola Viral di TikTok.

eyy sorry nyanda barasa

nda takuti sampai di dada

ngana kira tamo cemburu

deng ngana pe pasangan baru

ba video beking story

depe caption sayang sekali

sorry please jangan ja publish

dulu ngana taja mimis

andre model rupa ngana

xola gampang skali tamo dapa

gampang skali tamo dapa 3x

kalo susah move on terus terang jo

ta tau na masih tagantong

na jaga ba stalking

mo suka ba chatting

pura-pura penting

ada tamo suruh beking

sorry nyanda barasa

nape jurus masih biasa

di mata pa kita

ngana itu sekarang sampah

model rupa ngana

be banyak skali di pasar

be banyak skali di pasar 3x

eyy sorry nyanda barasa

nda takuti sampai di dada

ngana kira tamo cemburu

deng ngana pe pasangan baru

ba video beking story

depe caption sayang sekali

sorry please jangan ja publish

dulu ngana taja mimis

kalo susah move on terus terang jo

ta tau na masih tagantong

na jaga ba stalking

mo suka ba chatting

pura-pura penting

ada tamo suruh beking

sorry nyanda barasa

nape jurus masih biasa

di mata pa kita

ngana itu sekarang sampah

sorry mantan nda mempan

torang beda jam terbang

lia nape postingan kasiang

beking kita suka mo ta tawa

suka mo ta tawa

gampang skali ta tawa

suka mo ta tawa

gampang skali ta tawa

gampang skali ta tawa