Lirik dan Chord Lagu Shalawat Cinta - Ustad Jefri Al Bukhori, Berdiri Bersama Memuji Yang Mulia

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Shalawat Cinta dari Ustad Jefri Al Bukhori.

Lagu ini ramai dinyanyikan di Bulan Ramadhan, yang sebentar lagi tiba.

[Intro]

A7 Adim7 Am

Am G

Shollu Ala Muhammad

F E

Shollu Alaihi Wasallim

Am G

Shollu Ala Muhammad

F E Am

Shollu Alaihi Wasallim

[Interlude]

Am

Am E

Yaa Nabi salaam alaika

E Am

Yaa Rasul salaam alaika

Am E

Yaa Nabi salaam alaika

F E Am

Sholawatullah alaika

Am E Am

Berdiri bersama memuji yang Mulia

Am E Am

Menyebut namanya tanda rasa cinta

Dm C

salam rinduku kasih

E Am A

salam rinduku Nabi

Dm C

salam rinduku kasih

E Am

salam rinduku Nabi

Yaa Nabi salaam alaika

E Am

Yaa Rasul salaam alaika

Am E

Yaa Nabi..salaam alaika

F E Am

Sholawatullah alaika