Gaya Medok Melisa Hartanto Indonesian Idol 2021 Nyanyi Lagu BLACKPINK, Endingnya Tak Kuat Tahan Tawa

SURYA.CO.ID - Inilah gaya medok Melisa Hartanto, Indonesian Idol 2021 saat menyanyikan lagu milik BLACKPINK.

Seperti terekam dalam cuplikan tayangan Indonesian Idol 2021 pada Senin (22/2/2021).

Melisa Hartanto, kontestan Indonesian Idol 2021 ditantang menyanyikan lagu BLACKPINK dengan logat medok.

Tantangan itu lantas membuat Melisa Hartanto tak kuat menahan tawa.

Mulanya, Melisa Hartanto harus mengambil kertas yang ada dalam sebuah aquarium kecil yang berisi berbagai tantangan.

"Ngomon medok se-medok medoknya, lalu pantun pake Bahasa Jawa," ujar Melisa membacakan tantangan pertama.

"Nandur kembang nang pot, mangane iwak peyek. Ojok lali vote, sing kenceng-kenceng yo, rek. Los gak rewel," katanya.

Melisa Hartanto menerima tantangan nyanyi logat medok (RCTI)

Tantangan kedua, Melisa diminta menyanyikan lagu BLACKPINK dengan logat yang sama.

"Sil kot bi u so ra kol ca nika, how you like det," begitu lirik yang dinyanyikan kontestan asal Kota Surabaya ini.