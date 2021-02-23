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Chord dan Lirik Ya Habibal Qolbi - Sabyan Gambus, Ya Habibal Qalbi ya Khoirol Baroyah
Inilah lirik dan chord lagu Ya Habibal Qolbi dipopulerkan oleh grup musik religi, Sabyan Gambus.
Penulis: Arum | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Ya Habibal Qolbi dipopulerkan oleh grup musik religi, Sabyan Gambus.
Judul lagu ini diambil dari bahasa Arab yang secara harfiah, artinya adalah "kekasih hati".
Kekasih hati yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW.
[Intro]
Am G F G Am E
[Verse]
Am G
Ya habibal qalbi ya khoirol baroyah..
F G Am
Yalijitta bil haqqi rosulalhidayah..
Am G Am
Ya Rosulallah ...ya habiballah..
F G Am
Ya Rosulallah ...ya habiballah..
Dm G
Yaumal wiladah kal bidayah..
C Am
lil hidayah kal bidayah..
Dm G
Yaumal wiladah kalbidayah..
C Am
lil hidayah kal bidayah..
G
lil hidayah...
F G Am
Kal bidayah...
[Intro]
Am G F
[Verse]
Em G Dm
Intajid ya toha binnuril hidayah..
F G Am
Ya Rosulallah Ya Rasulallah..
Em G Am Dm
Ji'ta bidinillah ji' kullal baroyah..
F G Am
Yahabiballah Ya Habiballah..
[Bridge]
G
Ya Ya Ya Ya Basyirol khoir..
Am
Ya Rosulallah..
G
Ya ya ya ya dalilannur..
Am
Ya Habiballah..
[Verse]
Am G
Ya habibal qalbi ya khoirol baroyah..
F G Am
Yalijitta bil haqqi rosulalhidayah..
Am G Dm
Ya Rosulallah ...ya habiballah..
F G Am
Ya Rosulallah ...ya habiballah..
Em G Dm
Harapan yang nyata hidup bahagia..
F G Am
Cinta yang utama di hati slamanya..
Em G Am Dm
Denganmu ya Rasul rindu tuk bersama..
F G Am
Padamu ya Rabbi terkabul semoga..
[Bridge]
G
Ya Ya Ya Ya Basyirol khoir..
Am
Ya Rosulallah..
G
Ya ya ya ya dalilannur..
Am
Ya Habiballah..
Am G
Ya habibal qalbi ya khoirol baroyah..
F G Am
Yalijitta bil haqqi rosulalhidayah..
Am G Am
Ya Rosulallah ...ya habiballah..
F G F G Am
Ya Rosulallah ...ya habiballahhhh..
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