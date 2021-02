Lirik Alayka Shallallah O Muhammad Salam Kemuliaan Bagimu, Peace Be Upon You Versi Indonesia

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Alayka Shallallah O Muhammad selengkapnya.

Judul asli lagu tersebut adalah Peace Be Upon You dari Maher Zain yang dinyanyikan versi Indonesia oleh Sabyan Gambus.

Langsung saja ini liriknya.

dalam hidupku

kaulah satu panutanku

kisah hidupmu

menjadi teladan bagiku . .

tuk lebih kuat

dan lebih sabar