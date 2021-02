Daftar Lagu Top 8 Indonesian Idol 2021 Malam Ini Jam 21:00 WIB, Melisa Hartanto Nyanyikan Lagu Ini

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Inilah daftar 8 lagu yang akan dibawakan oleh kontestan Top 8 Indonesian Idol 2021 malam ini jam 21:00 WIB, Senin (22/2/2021).

Indonesian Idol 2021 menyisakan 8 kontestan atau Top 8 di Spektakuler Show 6 malam ini.

Delapan kontestan tersisa adalah Anggi, Fitri, Melissa, Rimar, Kirana, Mark, Azhardi dan Jemimah.

Kedelapan peserta itu akan menampilkan penampilan terbaik mereka di Spekatukler Show 6 untuk mempertahankan posisinya di ajang musik paling bergengs.

Di Spekatkuler 6 Show kali ini, tema lagu yang akan dibawakan oleh para peserta adalah Night Of The Divas.

Seperti biasa, akun media sosial Indonesian Idol mengeluarkan tebak judul lagu yang akan dibawakan oleh para peserta.

Berikut Daftar Lagu Top 8 Indonesia Idol 2021 yang akan dibawakan malam ini berdasarkan prediksi SURYA.co.id;

Anggi - My Heart Will Go On

Fitri - Tanpa Kekasihku