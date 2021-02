Chord dan Lirik Melepaskanmu Bukan Mudah Bagiku Viral di TikTok, Lagu Terakhir - Sufian Suhaimi

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah Chord dan Lirik Melepaskanmu Bukan Mudah Bagiku, lagu berjudul Terakhir yang dinyanyikan oleh Sufian Suhaimi dan viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok dengan liriknya berbunyi 'Melepaskanmu Bukan Mudah Bagiku', chord dan lirik lagu Terakhir - Sufian Suhaimi.

Berikut chord dan liriknya

Intro : C….C….F….F

.

C G

mengapakah kita

Am

selalu berjauh hati

Fm

selalu menyendiri

C

dan terasa hati

G

apakah kita

Am

tak sehaluan lagi

Fm

berat bagiku

Cadd9 C Cmaj7 C

berat bagiku...

.

C G

apakah salahku

Am

kau buatku begini

Fm

selalu sendiri

C

tinggal sendiri

G

cinta yang ku pinta

Am

kau balas dengan dusta

Fm

berat bagiku

.

Reff:

G C

melepaskanmu

C

bukan mudah bagiku

Em

untuk melalui semua ini

Em

pabila kenangan kita

F

mengusik jiwa dan hati

F

kala malam tidur ku tak lena

G

mengenangkanmu..

.

G C

ku cuba pertahankan

C

separuh jiwaku hilang

Em

ikut terbang bersamamu

Em

episod cinta hitamku

F

kini berulang kembali

F

berulang kembali menguasai

G

diriku ini..

.

Am

oh Tuhan

Em

ku mahu yang terbaik

F

terbaik buatku

G

insan kerdil ini

Am

oh Tuhan

Em

noktahkan kehilangan ini

F

munculkan dia

G

dia terakhir buatku...

.

Int. C G Am

.

Fm

oh Tuhan

C G

ku mahu yang terbaik

Am

oh Tuhan

Fm C G

noktahkan kehilangan ini hoo

.

Reff:

G C

melepaskanmu

C

bukan mudah bagiku

Em

untuk melalui semua ini

Em

pabila kenangan kita

F

mengusik jiwa dan hati

F

kala malam tidur ku tak lena

G

mengenangkanmu..

.

G C

ku cuba pertahankan

C

separuh jiwaku hilang

Em

ikut terbang bersamamu

Em

episod cinta hitamku

F

kini berulang kembali

F

berulang kembali menguasai

G

diriku ini..

.

Am

oh Tuhan

Em

ku mahu yang terbaik

F

terbaik buatku

G

insan kerdil ini

Am

oh Tuhan

Em

noktahkan kehilangan ini

F

munculkan dia

Fm

dia terakhir buatku...

C

dan buat dirinya...

Berikut video klipnya.