Tanrise Property Gandeng WIKA Gedung Sebagai Kontraktor Pembangunan Apartemen Kyo Society Surabaya

Dari kiri ke kanan : Belinda Tanoko, CEO Tanrise Property bersama Go Ie Tiong, Manager Legal Tanrise Property dan Mochamad Yusuf, Direktur Operasi II WIKA Gedung serta Yudiansyah, Manager Divisi II WIKA Gedung, saat signing ceremony penunjukkan WIKA Gedung sebagai kontraktor proyek Kyo Society Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA - Tanrise Property memiliki komitmen untuk menyelesaikan pembangunan Kyo Society tepat waktu dan mutu.

Perusahaan pengembang properti asal Surabaya ini telah menunjuk PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) sebagai kontraktor utama pembangunan Kyo Society, apartemen berkonsep Jepang pertama di Surabaya.

Apartemen yang berlokasi di kawasan Raya Panjang Jiwo Permai itu sebelumnya telah menyelesaikan pembangunan pondasi pada akhir Januari 2021.

"Proyek pembangunan pondasi tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu oleh PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (Indopora), sesuai dengan timeline dari Tanrise Property. Setelah tahap pondasi ini, pembangunan akan dilanjutkan pada tahap upper structure (struktur bangunan atas) yang dipercayakan kepada WIKA Gedung selaku kontraktor utama," jelas Belinda Tanoko, CEO Tanrise Property, Sabtu (20/2/2021).

Sebagai langkah awal dari proses pembangunan upper structure, dilakukan penandatanganan penunjukan kontraktor utama dalam acara signing ceremony antara pihak Tanrise Property dengan WIKA Gedung, Jumat (19/2/2021), di Marketing Gallery & Show Unit Kyo Society, Voza Premium Office lt. 16 Surabaya.

Selain Belinda, hadir Mochamad Yusuf, Direktur Operasi II dari WIKA Gedung.

"Momentum itu sekaligus menjadi milestone atau pencapaian penting yang menjadi bentuk realisasi dari komitmen Tanrise Property dalam penyelesaian proyek apartemen Kyo Society khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini," jelas Belinda.

Pihaknya percaya dengan kinerja dari WIKA Gedung, sebagai kontraktor yang telah memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik.

Khususnya dalam proyek highrise building, pihaknya tidak ragu lagi untuk memilih WIKA Gedung sebagai partnernya.

“Saya berharap kerjasama ini menjadi sinergi dan kolaborasi yang padu untuk mewujudkan hunian berkonsep Jepang yang pertama dan satu-satunya di Surabaya, this is a journey to Japan society," jelas Belinda.

Kyo Society dirancang dengan luas bangunan sebesar 38.000 dan memiliki 38 lantai yang terbagi ke dalam lima kategori unit, yakni Mamoru (Tipe Studio), Furusato (Tipe 1BR), Mirai (Tipe 2BR),

Ikkou (Tipe Grand studio), dan Rofuto (Tipe Mezzanine unit). Konsep hunian Kyo Society juga dilengkapi dengan 45 fasilitas pilihan, seperti amphitheatre lobby, Chisai Bar, Sora Cafe, Kanazawa Business Lab & Library, Sky Pool, Takai Gym, Shinjuku Garden dan sebagainya.

"Hal tersebut menjadikan apartemen Kyo Society memiliki karakteristik khas Jepang yang kuat dan menonjol," ujar Belinda.

Keunggulan lain dari Kyo Society adalah lokasi yang sangat strategis, karena berdekatan dengan Universitas Surabaya dan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti rumah sakit, sekolah, area komersial, pusat perbelanjaan hingga kawasan industri, yang menjadikan apartemen ini memiliki target segmen pasar yang jelas.

Mochamad Yusuf menambahkan pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada Tanrise Property atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan dalam proyek pembangunan Kyo Society.

“Kerja sama dengan Tanrise Property merupakan sebuah kebanggaan, karena konsep yang dibawa oleh Tanrise Property selalu memperhatikan potensi pasar masa depan,” tandasnya.