Lirik Lagu Hello Good Morning My Only Baby, Si Cantik - Alfie Zumi yang Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Hello Good Morning My Only Baby atau yang berjudul Si Cantik.

Lagu Hello Good Morning My Only Baby atau Si Cantik dinyanyikan oleh Alfie Zumi dan kini viral di TikTok.

Lirik lagu



I've been around all this world

I've seen a lotta pretty girls

Your eyes is the only thing i wanna see

I took all medicine in this world

Trust me, I ain't lie to you

Your lips is the only thing can make me heal

Look,

Cantik rupawan itu kamu

Yang paling menawan aku setuju

You don't need a flower

You already bloom

So forget about the valentine I'm always for you

Lupakan saja apa yang berlaku

Rupa dan mata masih lagi laku

Stay the way you are

Jangan pernah ubah

They just don't know How to siram bunga

(Halo?)

Hello, good morning my only baby

You look beautiful just like this

Don't have make up tiap hari

Kau paling lengkap macam bidadari

Terjemahan Indonesia

Aku sudah mengelilingi dunia ini

Aku sudah melihat banyak wanita cantik

Matamu adalah satu-satunya yang ingin aku lihat

Aku minum semua obat di dunia ini

Percayalah, aku tidak berbohong padamu

Hanya bibirmu yang dapat menyembuhkanku

Dengar,

Cantik rupawan itu kamu

Yang paling menawan aku setuju

Kamu tak perlu bunga

Karena kamu sudah mekar

Lupakan valentine, aku selalu untukmu

Lupakan saja apa yang berlaku

Rupa dan mata masih lagi laku

Tetaplah menjadi dirimu

Jangan pernah ubah

Mereka hanya tidak tahu cara menyiram bunga

(Halo?)

Hello, selamat pagi sayangku

Kamu terlihat cantik seperti ini

Tidak perlu makeup setiap hari

Kau paling lengkap macam bidadari