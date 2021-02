Chord dan Lirik Lagu Apakah yang Engkau Cari, Tak Bisa Memiliki - Samsons, Viral di TikTok

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu apakah yang engkau cari yang kini sedang viral di TikTok.

Lagu apakah yang engkau cari merupakan lagu Samsons yang berjudul Tak Bisa Memiliki. Berikut selengkapnya.

Intro : C G Am G F Em Dm G C

Dm G

apakah yang engkau cari

Em Am

tak kau tamukan di hatiku

Dm G

apakah yang engkau inginkan

Em Am G

tak dapat lagi kupenuhi

F

begitulah aku

G

pahamilah aku

Chorus :

C G Am G

mungkin aku tidaklah sempurna

F Em Dm G

tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku

C E Am G

mungkin aku tak bisa memiliki

F G C

dirimu seumur hidupku

Interlude : C G Am G F Em Dm G

C E Am G F G C

Dm G

apakah yang engkau cari

Em Am

tak kau tamukan di hatiku

Dm G

apakah yang engkau inginkan

Em Am G

tak dapat lagi kupenuhi

F

begitulah aku

G

pahamilah aku

Kembali ke Chorus

C G Am G

mungkin aku tidaklah sempurna

F Em Dm G

tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku

C E Am G

mungkin aku tak bisa memiliki

F G Am G

dirimu seumur hidupku

F G Am G

dirimu seumur hidupku

F G Am G

dirimu seumur hidupku

F G Am G

dirimu seumur hidupku

Ending : C G Am G F Em Dm G C