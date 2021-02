Chord Coba Tanyakan Lagi Pada Hatimu, Lagu Putus Atau Terus - Judika yang Viral di TikTok

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord coba tanyakan lagi pada hatimu yang sedang viral di TikTok dan media sosial lainnya.

Lagu coba tanyakan lagi pada hatimu merupakan lagu Judika dengan judul asli Putus atau Terus. Berikut selengkapnya.

[Intro]

C Am F Em Dm G

C G Am

Aku.. sedang bertanya-tanya..

Dm A G

Tentang.. perasaan kita..

Em A

Benarkah kita saling mencinta..

Dm G G7

Atau hanya pernah saling cinta..

C G Am

Bukankah kamu juga merasa..

Dm A

Dingin mulai menjalari

G

Percakapan kita..

Em A

Pertanyaan kamu sedang apa ?

Dm

Terkesan hanya sebuah

G

Formalitas saja..

[Reff]

C G Am

Coba tanyakan lagi pada hatimu..

Dm F G

Apakah sebaiknya kita putus atau terus

C G Am

Kita sedang mempertahankan hubungan..

F Em

Atau hanya sekedar..

Dm G C Dm G

Menunda perpisahan..

C G Am

Bukankah kamu juga merasa..

Dm A

Dingin mulai menjalari

G

Percakapan kita..

Em A

Pertanyaan kamu sedang apa ?

Dm

Terkesan hanya sebuah

G

Formalitas saja..

