Lirik dan Chord Lagu Mengapa Semua Menangis Viral di TikTok, Judul Asli Catatanku - Melly Goeslaw

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzo

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik dan chord lagu Mengapa semua menangis, Padahal ku selalu tersenyum, viral di TikTok.

Judul asli Catatanku dari Melly Goeslaw feat Baim.

Lirik dan Chord Lagu Catatanku - Melly Goeslaw feat Baim

[Intro]

Am Dm F E

Am Dm F E

[Verse 1]

Am

Awan awan menghitam

F C

Langit runtuhkan bumi

F Am Dm E

Saat aku tahu kenyataan menyakitkan

[Verse 2]

Am

Mengapa semua menangis

F C

Padahal ku selalu tersenyum

F Am Dm E

Usap air matamu, aku tak ingin ada kesedihan

[Chorus 1]

Dm G

Burung sampaikan nada pilu

C Am

Angin terbangkan rasa sedih

Dm E

Jemput bahagia diharinya

Am

Berikan dia hidup

[Chorus 2]

Dm G

Tuhan terserah padaMu

C Am

Aku ikut mauMu Tuhan

Dm E

Kucatat semua ceritaku

F Em

Dalam harianku

[Interlude]

C Fm C# C

E Am F E

[Verse 2]

Am

Mengapa semua menangis

F C

Padahal ku selalu tersenyum

F Am Dm E

Usap air matamu, aku tak ingin ada kesedihan

[Chorus 1]

Dm G

Burung sampaikan nada pilu

C Am

Angin terbangkan rasa sedih

Dm E

Jemput bahagia diharinya

Am

Berikan dia hidup

[Chorus 2]

Dm G

Tuhan terserah padaMu

C Am

Aku ikut mauMu Tuhan

Dm E

Kucatat semua ceritaku

Am

Dalam harianku

[Chorus 1]

Dm G

Tuhan terserah padaMu

C Am

Aku ikut mauMu Tuhan

Dm Em

Kucatat semua ceritaku

F E

Dalam harianku hoo hooo

[Outro]

Am Dm F E

Am Dm F E