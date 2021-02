Chord Lagu Jera - Agnes Mo Versi Andmesh Kamaleng Viral di TikTok, Salam Hangat untuk Cintamu

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Inilah lirik dan chord lagu Jera - Agnes Mo versi cover Andmesh Kamaleng yang viral di TikTok.

Lirik lagu yang viral di TikTok adalah 'salam hangat untuk cintamu'.

Intro: Em D C..

Em D C..

Am G/B C..

Em..

Em B

Hitam bukan cirimu

B Em

Putih juga bukan cirimu

C G

Semu ku melihatmu

Am

Tak bercahaya

F D

Seperti memudar..

*)

Em B

Cinta aku mencinta

B Em

Kamu yang aku mau

C G

Namun tak tepat waktu

Am F D

Ku sudah jera dalam percintaan

Reff:

Gm Cm

Salam hangat untuk cintamu

F Bb

Aku yang kandas dan patah hati

D# Dm Cm

Biarlah orang memendang lemah

Am D

Aku tak mau bercinta lagi..

Gm Cm

Engkau yang dulu pernah kucinta

F Bb

Namun terlanjur kau bersamanya

D# Dm Cm -Bb

Dan kau terluka oleh cintanya

Am D

Kini kau hadir ku sudah jera

Musik: Em..

F#m C#/F D A/C#

C G/B Gm/Bb F/A Fm/G# G D..

=-Kembali ke : *), Reff

Outro: Gm F D#..

Gm F D#..

Em D C..

Em D C..