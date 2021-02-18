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Lirik First You Get the Money, Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga yang Viral di TikTok

Lirik first you get the money, merupakan potongan Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga yang Viral di TikTok.

zoom-inlihat foto Lirik First You Get the Money, Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga yang Viral di TikTok
NET via Tribun Style
Iggy Azalea yang menyanyikan lagu Kream dan Viral di TikTok. Lirik dan chord lagunya ada di artikel ini 

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lirik first you get the money, merupakan potongan Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga yang Viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga banyak diburu netizen.

VERSE

Bbm
First you get the money

Bbm
Then you get the power

Bbm
Respect

Bbm
Hoes come last

Bbm
OMG Ronny

CHORUS

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Tags
viral di TikTok
SURYA.co.id
lirik lagu
Iggy Azalea
surabaya.tribunnews.com
Lirik Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga
Lirik first you get the money
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Editor: Musahadah
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