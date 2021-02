Lirik First You Get the Money, Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga yang Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lirik first you get the money, merupakan potongan Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga yang Viral di TikTok.

Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga banyak diburu netizen.

VERSE

Bbm

First you get the money

Bbm

Then you get the power

Bbm

Respect

Bbm

Hoes come last

Bbm

OMG Ronny

CHORUS