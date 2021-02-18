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Lirik First You Get the Money, Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga yang Viral di TikTok
Lirik first you get the money, merupakan potongan Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga yang Viral di TikTok.
NET via Tribun Style
Iggy Azalea yang menyanyikan lagu Kream dan Viral di TikTok. Lirik dan chord lagunya ada di artikel ini
Penulis: Arum | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Lirik first you get the money, merupakan potongan Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga yang Viral di TikTok.
Semenjak menjadi lagu TikTok, chord lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga banyak diburu netizen.
VERSE
Bbm
First you get the money
Bbm
Then you get the power
Bbm
Respect
Bbm
Hoes come last
Bbm
OMG Ronny
CHORUS
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Iggy Azalea
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Lirik Lagu Kream - Iggy Azalea feat Tyga
Lirik first you get the money
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Penulis: Arum Puspita
Editor: Musahadah