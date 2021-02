Demokrat-Gerindra Pasang Badan terkait Bantuan APBD Pemprov Jatim untuk Museum SBY yang Disoal PDIP

SURYA.co.id, SURABAYA - Hibah APBD Pemrov Jatim disoal PDI Perjuangan. Partai Demokrat dan Gerindra memberikan sanggahan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Deni Wicaksono menyoal APBD sebesar Rp 9 miliar untuk mendukung pendirian museum.

"Ini sangat menyakiti hati rakyat, mengkhianati amanat penderitaan rakyat, apalagi di masa pandemi Covid-19 di mana rakyat sedang kesusahan,” tegas Deni di Surabaya.

Menurut Deni, uang sebanyak itu sebaiknya digunakan untuk membeli beras hingga pulsa untuk akses internet bagi pelajar.

Sebab, Deni menilai Pacitan sebagai salah satu kantong kemiskinan di Jatim.

“Duit Rp9 miliar itu bisa untuk membeli 900 ribu beras yang bisa dibagikan ke rakyat miskin, memfasilitasi lebih dari 500 ribu pelajar dengan bantuan paket data 1 GB.

Memberi ribuan beasiswa untuk mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah di masa pandemi,” imbuh Deni.

Deni mengutip data kemiskinan di Pacitan yang mencapai 14,54 persen di 2020.

"Ini termasuk yang tertinggi di Jatim," katanya.

"Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan baru Rp28 juta per orang per tahun.