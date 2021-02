Lirik Samina Mina Waka Waka, Lagu Waka Waka - Shakira yang Viral di TikTok

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Lirik Samina Mina Waka Waka, merupakan potongan lagu Waka Waka yang dipopulerkan oleh Shakira dan kini viral di TikTok.

Semenjak viral di TikTok, chord lagu Waka Waka - Shakira memang banyak dicari sampai saat ini.

Berikut lirik lagu Waka Waka - Shakira yang viral di TikTok

You're a good soldier

Choosing your battles

Pick yourself up and dust yourself off

And back in the saddle

You're on the front line

Everyone's watching

You know it's serious, we are getting closer

This isn't over

The pressure's on, you feel it

But you got it all, believe it

When you fall, get up, oh oh

And if you fall, get up, eh eh

Tsamina mina zangalewa

'Cause this is Africa

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Listen to your God, this is our motto

Your time to shine, don't wait in line

Y vamos por todo

People are raising their expectations

Go on and feed them, this is your moment

No hesitations

Today's your day, I feel it

You paved the way, believe it

If you get down, get up, oh oh

When you get down, get up, eh eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

Anawa ah ah

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Awela majoni biggie biggie mamma one A to zet

Bathi tsu zala majoni biggie biggie mamma from East to West

Batsi, waka waka ma, eh eh

Waka waka ma, eh eh

Zonke zizwe mazi buye

'Cause this is Africa

Tsamina mina, anawa ah ah

Tsamina mina

Tsamina mina, anawa ah ah

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

Anawa, ah ah

Tsamina mina, eh eh

Waka waka, eh eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Django, eh eh

Django, eh eh

Tsamina mina zangalewa

Anawa ah ah

Django, eh eh

Django, eh eh

Tsamina mina zangalewa

Anawa ah ah

This time for Africa

This time for Africa

We're all Africa

We're all Africa