Ilustrasi - Lirik Lagu I Will Give You My Heart Give You Body Do Anything For You Viral di TikTok, Ebony Reigns

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut Lirik Lagu I Will Give You My Heart Give You Body Do Anything For You Viral di TikTok.

Lagu ini dinyanyikan Ebony Reigns berjudul Date Ur Fada.

[Intro]

If you break my heart i go date ur fada

Bony pon dis

Danny beatz

The 90s badgyal trend

[Verse 1]

See i heard them say, heard them say

Boy you a player

You dey score like messi play like kaka

Dribble like Wakaso

You dey like barcelona, real madrid

Arsenal, Man U , Chelsea

I go give you my heart, give you body

Do anything for you

Sacrifice my life to be your wife

I’m gonna be there for you

[Chorus]2x

But if you break my heart

I go date ur fada

You gonna be my son

You go call me your mother

[Hoook]

Aww kofi eh

Ecoute moi kofi eh

Aww kofi eh

S3 me kasa ah ti3 me eh

Mi nlovi eh

Mi dientse mi lovi eh

Mi nlovi eh

S3 mi kasa ah ti3 me eh, ti3 me eh

[Verse 2]2x

See the love I have for you(3x)

It’s for nobody else but u

Bakasi you know sey i get am o

Bobbie stand you know sey I own am o

And no style dey wey I no sabi do am o

Me i no like versace

And i no like Designer

Me i no like ferrari

And i no like bugatti

[Refrain]

I go give you my heart, give you body

Do anything for you

Sacrifice my life to be your wife

I’m gonna be there for you

[Chorus]2x

But if you break my heart

I go date ur fada

You gonna be my son

You go call me your mother

[Hook]

Aww kofi eh

Ecoute moi kofi eh

Aww kofi eh

S3 me kasa ah ti3 me eh

Mi nlovi eh

Mi dientse mi lovi eh

Mi nlovi eh

S3 mi kasa ah ti3 me eh, ti3 me eh

[Verse 3]

Skeleba skekeleba

Skekeleskeskekeba(2x)

Aai

Bakasi you know sey i get am o

Bobbie stand you know sey I own am o

And no style dey wey I no sabi do am o

Me i no like versace

And i no dey Designer

Me i no like ferrari

And i no like bugatti

[Hook]

Aww kofi eh

Ecoute moi kofi eh

Aww kofi eh

S3 me kasa ah ti3 me eh

Mi nlovi eh

Mi dientse mi lovi eh

Mi nlovi eh

S3 mi kasa ah ti3 me eh, ti3 me eh

Skeleba skekeleba

Skekeleskeskekeba(2x)

Aai