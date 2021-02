Lirik Lagu Aku Pegang Kendali Suarakan Kata Hati Viral di TikTok, Judul Asli I'm A Lady - Putri Ci 

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu I'm A Lady yang dipopulerkan Putri Ci sedang viral di TikTok.

Liriknya Aku Pegang Kendali Suarakan Kata Hati.

Langsung saja ini lirik lagunya

yahhh put your Hands up

every body put your Hands up

Please Stand Ups stand

let me see your hands up

Please don't Stop, Dont Stop

let me see your hands up

Please Stand Ups stand

let me see your hands up

Please Stand

I'm rapper bukan cuma gaya

apa kata haters gua santai aja

mau di bilang sok ke, dibilangin sok oke

Gua sanntai aja karena gua memang oke

Gua pake Snap bag, gua memang ngeSWAQ

banyak orang risih tapi gua tetap respect

gua cewek kece, gua juga fame ce

gua tetap pede karena gua memang yeess I'm rapper

i'm a lady for my gang i'm a lady my SWAQ

i'm a lady liak liukk Firs lady for my First

aku pegang kendali, suarakan kata hati

tak akan ku berhenti karena aku sang Putri

i'm a lady for my gang i'm a lady my SWAQ

i'm a lady liak liukk Firs lady for my First

aku pegang kendali, suarakan kata hati

tak akan ku berhenti karena aku sang Putri