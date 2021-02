Chord dan Lirik Lagu Separuh Aku - NOAH Kunci Am yang Viral Dinyanyikan Jemimah Indonesian Idol 

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Separuh Aku - Noah versi mudah dengan kunci dasar Am.

Lagu Separuh Aku - Noah kembali viral setelah dibawakan Jemiman Indonesian Idol 2021.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Separuh Aku - Noah selengkapnya.

Am

Dan terjadi lagi

F Dm G

Kisah lama yang terulang kembali

Am C

Kau terluka lagi

F G

Dari cinta rumit yang kau jalani



[*]

F G Am

Aku ingin kau merasa

C G Am

Kamu mengerti aku mengerti kamu

F G Am

Aku ingin kau sadari

Dm F E

Cintamu bukanlah dia



Reff 1 :

A F#

Dengar laraku

A D

Suara hati ini memanggil namamu

Bm E

Karna separuh aku



Dirimu



Int : Am C A-Dm G



Am

Ku ada disini

F G

Pahamilah kau tak pernah sendiri

Am C

Karna aku slalu

F Dm G

Di dekatmu saat engkau terjatuh



Back to [*] & reff x 2



A F#

Menyentuh laramu

A D

Semua lukamu tlah menjadi lirihku

Bm E

Karna separuh aku dirimu