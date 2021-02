Chord dan Lirik Lagu Dimana Kamu Apakah Kau Rindu atau Aku yang Salah - Mahalini feat Nuca 

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Dimana Kamu Apakah Kau Rindu atau yang berjudul Aku yang Salah - Mahalini feat Nuca.

Lagu Aku yang Salah - Mahalini feat Nuca dirilis pada Agustus 2020 lalu dan kembali hits belakangan ini. Simak selengkapnya.

Intro: E A B E-B

E A

ku tak mengerti

E A

betapa bodoh diri

G#m C#m

membiarkanmu pergi

F#m B

jauh dari hati..

C# F#

ku coba mengobati

C# F#

tuk punya kekasih lagi

Fm A#m

namun ku sadar diri

D#m B

hatiku di kamu..

[Reff]

C# D#m

dimana kamu

G# C#

apakah kau rindu

D# F# Fm

sungguh susah buat lupa

A# D#m G# A#

hati tak bisa berdusta..

Cm

walau ku tahu

F A#

ku bukan untukmu

C D# Dm

tapi tetap kau terindah

G Cm

cinta tak salah

F A#.. F# G#

aku yang salah..

C# F#

ku coba mengobati

C# F#

tuk punya kekasih lagi

Fm A#m

namun ku sadar diri

D#m B G#

hatiku di kamu.. wo ooo..

Reff:

C# D#m

dimana kamu

G# C#

apakah kau rindu

D# F# Fm

sungguh susah buat lupa

A# D#m G# A#

hati tak bisa berdusta..

Cm

walau ku tahu

F A#

ku bukan untukmu

C D# Dm

tapi tetap kau terindah

G Cm

cinta tak salah

F (D#m)

aku yang salah..

Musik:

D#m Fm F# -Fm

ho uwoo..

D#m

cinta tak salah (aku yang salah)

Fm

cinta tak salah (aku yang salah)

B G#

hoo uwoo.. ho ooo..

Reff:

A# D#

dimana kamu

F A#

apakah kau rindu

C D# Dm

sungguh susah buat lupa

G Cm

hati tak bisa..

D# G# C#

tak bisa hatiku berdusta..

F#

walau ku tahu

F A#m -G#

ku bukan untukmu

D# F# Fm

tapi tetap kau terindah

A# D#m

cinta tak salah

Fm

aku yang salah

F#

cinta tak salah

A#

aku yang salah

-A#7 D#m

cinta.. tak salah

G# C#

aku yang.. salah..

(cinta.. tak salah)