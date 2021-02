 'The Spirit of Rama Shinta' Wujud Semangat Kasih Sayang Seniman Lukis Tanah Air  

SPIRIT RAMA SHINTA - Pengunjung menikmati lukisan pada pameran seni rupa 27 perupa Jawa-Bali bertema The Spirit Of Rama Shinta di Ibis Style Surabaya, Jl Jemursari, Selasa (16/2/2021). Pameran ini berlangsung hingga Minggu (14/3/2021).

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 30 karya dari sejumlah seniman Tanah Air mewarnai area lantai ground ibis Styles Surabaya Jemursari, Selasa (16/2/2021).

Ada bergaya naturalis, ekspresionis, realis, surealis, dan sebagainya.

Meski berbeda, semua mengusung tema yang sama yakni The Spirit of Rama Shinta.

"Kali ini, saya membawa dua lukisan. Masing-masing berjudul The Spirit of Rama Shinta on Pandemi dan Our Life and Masks," ungkap salah satu seniman Lian M Margareta.

Pada lukisan yang pertama, tampak dua wayang yakni Rama dan Shinta.

Lukisan cat minyak di atas mix media ini memperlihatkan keduanya yang membawa masker.

"Rama dan Shinta ini kan kisah cinta. Melalui lukisan ini saya mengajak orang-orang tetap menerbarkan cinta.

Tapi tetap pakai masker dan patuh protokol lainnya," ungkap seniman asal Kediri ini.

Berbeda lagi dengan yang diboyong oleh Ida Fitriyah.

Ia menghadirkan lukisan tentang kesenian khas Banyuwangi, tari Gandrung.