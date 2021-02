Lirik Lagu Gimme Gimme - NCT 127 Beserta Terjemahan Indonesia, Kini Trending YouTube 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Gimme Gimme - NCT 127 lengkap dengan terjemahan Indonesia.

Lagu Gimme Gimme - NCT 127 dirilis Rabu (17/2/2021) dan kini berada di trending topic YouTube.

Gimme Gimme - NCT 127

Ayy yay yay ya

Listen up

kizuita toki wa sudeni

teokure sa kimi ni So addict

chiryō fu kanō na Spicy disease yeah

fukami ni hamatte iki sō

Watch me going like boom

nan mo ka mo ga subete kachi o kaete iku

sekai-chū ga kimi no mawari o meguru

furimawasareru kaikan ni oborete iku

I can t turn you down

I can t turn you down

“LOVEHOLIC” torawareru

jojo ni It s getting worse

mogakimogaku hodo ni doku sarete iku mirai

ima sugu ni Tell me why why why

Gimme gimme ooh Baby te ni oenai Trauma

I m going crazy kuse ni nari sō Ain t no more

nei Gimme gimme your love kurakura

tomerarenai Gimme gimme your love furafura

Gimme gimme Gimme gimme ooh

Ah Gimme love Gimme love

sawagashiku narasu Dope sound

kimi o warawasu Dead clowns

kako ni oite kita King s crown

karakara ni kawaku Sweet tongue

sore de mo sakebeyo Get Loud

Cause you re my only one

hizamazuku no sa I get down

I aiming at you

kimi ni todokanai

So whatta I mma fool yeah

Ah Takane no hana kumo no ue no sonzai

zettai-teki na sono shihai shibirete iku

kuruoshiku oikakeru You re my queen ah

“ LOVEHOLIC” ochite iku (ochite iku)

sarani It s getting worse

iki mo dekinai kurai muchū ni sasete wa

tōzakaru Tell me why why why

Gimme gimme ooh Baby kese ya shinai Trauma

I m feeling dizzy me ga kurami sō Ain t no more

hora Gimme gimme your love kurakura

nigerarenai Gimme gimme your love furafura

Gimme gimme Gimme gimme ooh

sā doko made Walk walk walking

Keep on Keep on doko made mo yeah

itsu made ittai Ticktack tick

owari no mienai meiro

Toxic love love gimme your love (Love is poison poison)

Hey gimme gimme your love

Hey gimme gimme your love

sasayaitara Magic spells

sakarau koto wa mō dekinai

ī nari ni

attō-teki na miryoku ni urumu hitomi

omowase buri na shigusa ni

sokkenaku You re kissing me

Gimme gimme ooh

Come to me Come to me yeah

I mma keep on walking

Gimme gimme ooh Baby te ni oenai Trauma

I m going crazy kuse ni nari sō Ain t no more

nei Gimme gimme your love kurakura

tomerarenai Gimme gimme your love furafura

Gimme gimme Gimme gimme ooh

sā doko made Walk walk walking

Keep on Keep on doko made mo yeah

itsu made ittai Ticktack tick

owari no mienai meiro

Toxic love love gimme your love (Love is poison poison)

Hey gimme gimme your love

Hey gimme gimme your love( Yeah like that alright)

Gimme your love

Gimme gimme your love until you re walking out

Hey gimme gimme ooh yeah

Gimme your love

Gimme gimme your love until you re walking out

Hey gimme gimme ooh yeah

Terjemahan Bahasa Indonesia