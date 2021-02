Lirik dan Chord Lagu Penantian - Armada Band yang Viral di TikTok, Kembali Pulang Untukku

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Penantian dari Armada yang viral di TikTok.

(Intro) Am G C

Dm E Am

Am G C

temukan dia untukku..

Am G C

pulangkan dia padaku..

Dm C G

tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

Am G C

temukan dia untukku..

Am G C

pulangkan dia padaku..

Dm C G

tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

F C/E Dm

untuknya..aa.. berharap dia..

E Am A

kembali pulang.. untukku..

(Chorus)

Dm G C

penantian.. ini teramatlah panjang..

F Dm

coba kau rasakan sayang..

E Am

letihku diujung jalan..

A Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan..

F Dm

terindah yang ku rasakan..

E Am

saat bersamanya sayang..

(Int.) F -C/E Dm E

F -C/E Dm E Am

F -C/E Dm E...

(Chorus)

Dm G C

penantian.. ini teramatlah panjang..

F m

coba kau rasakan sayang..

E Am

letihku diujung jalan..

A Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan..

F Dm

terindah yang ku rasakan..

E Am

saat bersamanya sayang..

E G D Dm E

wo..ooo..ooo ooo.. wo.. ooo.. wo..

(Outro) Am E G D

Dm E Am

hatiku pilu.. sepilu-pilunya..