Lirik Betapa Hati Rindu pada Dirimu, Lagu Kerinduan - Rhoma Irama feat Rita Sugiarto Viral di TikTok

SURYA.co.id - Berikut chord dan lirik lagu Kerinduan yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama feat Rita Sugiarto dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok dengan liriknya 'Betapa Hati Rindu pada Dirimu', chord dan lirik lagu Kerinduan - Rhoma Irama feat Rita Sugiarto banyak dicari.

Melansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Kerinduan - Rhoma Irama feat Rita Sugiarto: Betapa Hati Rindu, pada Dirimu', berikut chord dan liriknya.

Capo di fret 1

.

Intro : C Em Am Bb G

C Em Am Bb G

.

C Em

Betapa hati rindu, pada dirimu

F C

Duhai kekasihku..

C Em

Segeralah kembali, pada diriku

F C

Duhai kekasihku..

.

Reff:

Em Am

Aku juga rindu

F C

Lincah manja, sikapmu

Em Am

Aku sudah rindu

F C

Kasih sayang… darimu..

.

#)

C Em

Semoga kita dapat, bertemu lagi

F C

Seperti dahulu

C Em

Supaya kita dapat, bercinta lagi

F C

Seperti dahulu..

.

Musik : Dm Em Dm Am

Dm Em Dm

Am F Am

G F C

.

C F

Gelisah..hati gelisah..

Bb G C

Sejak kepergianmu…hu..

C F

Tak sabar..hati tak sabar

Bb G C

Menanti kedatanganmu..

.

Em

Tenangkanlah hatimu

Am

Jangan gelisah

F C

Aku tahu kau menanti

Em

Sabarkanlah hatimu

Am

Sabarlah sayang

F C

Aku segera kembali

.

C Em

Betapa hati rindu, pada dirimu

F C

Duhai kekasihku..

C Em

Segeralah kembali, pada diriku

F C

Duhai kekasihku..

.

Reff:

Em Am

Aku juga rindu

F C

Lincah manja, sikapmu

Em Am

Aku sudah rindu

F C

Kasih sayang… darimu..

.

#)

C Em

Semoga kita dapat, bertemu lagi

F C

Seperti dahulu

C Em

Supaya kita dapat, bercinta lagi

F C

Seperti dahulu..

.

Outro : C

Berikut video klip lagu Kerinduan - Rhoma Irama feat Rita Sugiarto.