Chord dan Lirik Lagu Stay with Me - Miki Matsubara, Lagu Jepang yang Viral di TikTok 

[Intro]

F

To you……

E Em

Yes, my love, to you…..

Am Dm G C

Yes, my love, to you, you, to you…..

[Verse]

Dm

Watashi wa watashi

C

Anata wa anata to

Dm

Yuube itteta

C

Sonna ki mo suruwa

Dm E Am

Gurei no Jaketto ni

F C

Miwoboe ga aru

F (Dm)

Koohii no shimi

Dm E Am

Aikawarazu nanone

F C

Showwindou ni

Dm G

Futari utsureba

[Chorus]

N.C. F

Stay with me

Em

Mayonaka no Doa wo tataki

E Am

Kaeranaideto naita

Dm

Ano kisetsu ga

G

Ima me no mae

N.C. F

Stay with me

Em

Kuchiguse wo iinagara

E Am

Futari no toki wo daite

Dm G F

Mada wasurezu ni daiji ni shiteita

[Verse]

Dm

Koi to ai to wa

C

Chigau mono dayoto

Dm

Yuube iwareta

C

Sonna ki mo suruwa

Dm E Am

Nidome no fuyu ga kite

F C

Hanareteita

F (Dm)

Anata no kokoro

Dm E Am

Furikaere baitsu mo

F C

Soko ni anata wo

Dm G

Kanjiteita no

[Chorus]

N.C. F

Stay with me

Em

Mayonaka no Doa wo tataki

E Am

Kokoro ni ama ga aita

Dm

Ano kisetsu ga

G

Ima me no mae

N.C. F

Stay with me

Em

Samishisama girawashite

E Am

Oita Rekoodo no hari

Dm

Onaji Merodi

G F

Kurikaeshiteita

[Bridge]

D# ?

Chords unknown, but likely starts with Cmaj7 (w.r.t. capo).

[Chorus]

N.C. F

Stay with me

Em

Mayonaka no Doa wo tataki

E Am

Kaeranaideto naita

Dm

Ano kisetsu ga

G

Ima me no mae

N.C. F

Stay with me

Em

Kuchiguse wo iinagara

E Am

Futari no toki wo daite

Dm G

Mada wasurezu ni attatameteta