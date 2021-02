Pamer Karya Mahasiswa Unesa: Rancangan Ball Gown Terinspirasi Cerita Rakyat Tampe Ruma Sani

SURYA.co.id | SURABAYA - Keberagaman suku dan adat istiadat membuat Indonesia kaya akan cerita rakyat.

Kisah dari masa ke masa ini pun terus dilestarikan bahkan mengilhami anak-anak muda dalam berkarya.

Seperti dilakukan para desainer muda D3 Tata Busana, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya.

Mereka merancang busana wedding berkonsep modest fashion yang idenya berangkat dari cerita rakyat.

Karya mereka ini dipamerkan dalam Grandshow yang digelar secara virtual.

"Cerita rakyatnya ada yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Total ada 33 pasang busana," ungkap ketua pelaksana Oktafinna, Minggu (14/2/2021).

Adapun yang menjadi tema besar kali ini adalah Alcarita, yakni penggabungan dari kata 'al' dan 'carita'.

"Al berasal dari bahasa Arab, biasanya digunakan untuk awalan.

Sementara carita dalam bahasa Sansekerta berarti cerita atau kisah," ungkapnya.

Para desainer dibagi menjadi lima kelompok yakni Alcarita of Swarnadwipa, Alcarita of Borneo, Alcarita of Celebes, Alcarita of Flobawara dan Alcarita of Pamalu.