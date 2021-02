Lirik Sayang Terima Kasih untuk Semua, Lagu Di Saat Aku Tersakiti - Dadali yang Viral di TikTok

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Berikut chord dan lirik lagu Di Saat Aku Tersakiti yang dinyanyikan oleh Dadali dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok dengan liriknya 'Sayang Terima Kasih untuk Semua', chord dan lirik lagu Di Saat Aku Tersakiti - Dadali banyak dicari.

• Chord dan Lirik Lagu Bukan Lagu Valentine - Fiersa Besari, Cocok Dinyanyikan Pada 14 Februari

• Lirik Lagu Switch To Me - Dahyun dan Chaeyoung, Trending Youtube Setelah Dirilis 10 Februari

Intro : Am..D..G..Em..

Am..B..Em…

Em Am

Tak kusangka dirimu berdusta

D G

Menduakan cintaku selama ini

C Am

Saat diriku...jauh darimu

B Em

Kau bermain cinta di belakangku..

Em Am

Tak sadarkah dirimu sayangku

D G

Kau telah melukai hatiku

C Am

Saat kulihat..dengan mataku

B Em

Kau bercumbu mesra bersamanya..

[Reff:]

Am D

sayang..terima kasih untuk semua

G C

Selama ini kau telah menyakitiku

Am B

Ku terima semua keputusanmu

Em

di dalam hidupku..

Am D

Sayang..jaga jiwa dan ragamu

G C

Walau dirimu tak lagi bersamaku

Am B

Cukup aku yang kamu sakiti

Em

di dalam hidupku..

Int : Am..D..G..Em..

Am..B..Em..

Em Am

Tak sadarkah dirimu sayangku

D G

Kau telah melukai hatiku

C Am

Saat kulihat..dengan mataku

B Em

Kau bercumbu mesra bersamanya..

Kembali ke : Reff (2x)

Outro : Am..D..G..Em..

Am..B..Em..

Berikut video klip lagu Di Saat Aku Tersakiti - Dadali.