Chord Lagu Love Story - Taylor Swift, 'Romeo Take Me Somewhere We can Be Alone' Viral di TikTok

SURYA.co.id, - Berikut Lirik dan Chord Lagu Love Story yang dinyanyikan oleh Taylor Swift dan mendapatkan remake di tahun 2021.

Taylor Swift kembali mengejutkan Swifties (sebutan penggemar Taylor Swift) usai mengeluarkan versi terbaru dari Love Story.

Lagu yang sempat melambungkan namanya di Amerika Serikat ini menjadi satu lagu dari album Fearless yang kembali dirilis di tahun 2021 ini.

Untuk diketahui, lagu Love Story sendiri sebelumnya sempat viral di TikTok dan digunakan sebagai backsound.

Lagu yang dirilis pada tahun 2009 silam itu sudah ditonton lebih dari 500 juta penonton di kanal Youtube.

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu Love Story - Taylor Swift

Love Story - Taylor Swift

C G Am F

C

We were both young when I first saw you

F

I close my eyes and the flashback starts

Am F

I'm standing there on a balcony in summer air

C

See the lights, see the party, the ball gowns

F

See you make your way through the crowd

Am

And say, "Hello"

G

Little did I know

F G

That you were Romeo, you were throwing pebbles

Am C

And my daddy said, "Stay away from Juliet"

F

And I was crying on the staircase

G Am F G

Begging you please don't go, and I said

* Reff