Chord dan Lirik Lagu Cinta Seperti Aku - Aurel Hermansyah Kunci C, Trending YouTube 1 

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Cinta Seperti Aku - Aurel Hermansyah dengan kunci dasar C.

Lagu Cinta Seperti Aku - Aurel Hermansyah dirilis pada Jumat (12/2/2021) dan menduduki trending YouTube nomor 1.

Berikut chord dan lirik lagu Cinta Seperti Aku - Aurel Hermansyah selelngkapnya.

Intro: C Am F

C Am Fm

C Am F

lama kita mencinta

C Am F G

dengan jalan bahagia

F G

walau semakin lama

Em Am

terkadang berbeda

F Em F G

aku yakin kita akan menyatu selamanya

Chorus

Em F G

saat tak ada di sampingmu

Em Am

diriku sangat merindukanmu

G D F G

sadarkah bahwa diriku besar mencinta

Em F G

kau terjatuh ku yang memeluk

Em Am

kau tersakiti ku yang terlukai

G D Dm G F

di mana ada cinta yang seperti aku

E

jangan memaksakanku

C D

menjadi seperti yang mereka mau

F Em A# G

kuingin bahagia dengan cinta yang kita perjuangkan

C F G

Saat tak ada di sampingmu

Em Am

diriku sangat merindukanmu

G D F G A

sadarkah bahwa diriku besar mencinta

D G A

kau terjatuh ku yang memeluk

F#m Bm

kau tersakiti ku yang terlukai

A E G A D G A

di mana ada cinta yang seperti aku

F#m Bm

kau tersakiti ku yang terlukai

A E Em A D G-D/F#-Em

dimana ada cinta yang seperti aku

A D G

ku sangat merindukan kamu