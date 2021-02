Sosok Dani Cewek Thailand yang Kabarnya Dekati Youtuber Fiki Naki, Saingan Berat Dayana?

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Dani, cewek Thailand yang kabarnya berusaha mendekati Youtuber Fiki Naki.

Apakah Dani akan menjadi saingan berat Dayana, cewek Kazakhstan yang sempat menyatakan cinta pada Fiki Naki?

Sosok Dani mulai disorot setelah ia melakukan live bersama Fiki Naki.

Terbaru, ia bahkan digosipkan sedang mendekati Fiki Naki yang sebelumnya sudah diajak menikah oleh Dayana.

Siapakah Dani sebenarnya?

Dani merupakan mahasiswi di salah satu universitas di United Kingdom.

Dalam sebuah live di Youtube Fiki Naki, Dani secara langsung mengatakan bahwa Fiki adalah laki-laki yang lucu.

“I think you are very very witty. I like you,” ucap Dani dengan tawa, dalam video di saluran YouTube Fiki, baru-baru ini.

Di tengah-tengah obrolan, Dani sempat terkejut dan menyela Fiki yang sedang minum.

Ternyata, keduanya adalah penggemar setia minuman bercita rasa kopi.

