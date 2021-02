Lirik Lagu Switch To Me - Dahyun dan Chaeyoung, Trending Youtube Setelah Dirilis 10 Februari

video klip lagu Switch To Me

SURYA.CO.ID - Simak lirik lagu Switch To Me yang dinyanyikan kembali oleh duo Dahyun dan Chaeyoung dari TWICE.

Lirik lagu Switch To Me makin banyak diburu setelah dirilis pada 10 Februari 2021.

Sekedar info, lagu ini merupakan lagu milik Rain dengan Park Jinyoung atau JYP.

Berikut ini lirik lagu "Switch To Me" dari Dahyun dan Chaeyoung.

nega neomu akkawo

ne yeojareul bon jeogeun eopseodo

mwora seolmyeonghal sun eopseodo

ne yeopen naega majneun geot gata

naege gihoereul jwo

nega yeojaga issdaneun sasireul ara

geu yeojaegen mianhajiman

geu jariga tamna

nappeuji anheun saramin geosdo ara

hajiman geuwa issgieneun

nega neomu teukbyeolhajanha



neoreul eotteohge daehaejuni

nega eolmana teukbyeolhanji

algineun aneun geot gatni

jigeum naega neol baraboneun

nuneuro neoreul baraboni

geuge aniramyeon



nega neomu akkawo

ne yeojareul bon jeogeun eopseodo

neomu akkawo

mwora seolmyeonghal sun eopseodo

neomu akkawo

ne yeopen naega majneun geot gata

naege gihoereul jwo

jebal naro bakkuja

jebal naro bakkuja jebal

naro bakkuja jebal naro bakkuja jebal

ne yeojaga nuguni

neol ireohge honja dugo danini

na gateumyeon jasik sonja saenggin huedo

jeoldaero neol honja duji anha

Let me love you and hold ya

nal bwa jigeum i gihoe dasigeum

oji anheuljido molla geureoni geumbanji

baraboji malgo namaneul barabwa

nae nun soge bichineun ne misoreul bwabwa

neoreul eotteohge daehaejuni

nega eolmana teukbyeolhanji

algineun aneun geot gatni

jigeum naega neol baraboneun

nuneuro neoreul baraboni

geuge aniramyeon

nega neomu akkawo

ne yeojareul bon jeogeun eopseodo

neomu akkawo

mwora seolmyeonghal sun eopseodo

neomu akkawo

ne yeopen naega majneun geot gata

naege gihoereul jwo

jebal naro bakkuja

jebal naro bakkuja jebal

naro bakkuja jebal naro bakkuja jebal