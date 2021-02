Lirik dan Chord Lagu 34+35 - Ariana Grande, Viral di TikTok, 'Can You Stay Up All Night'

SURYA.co.id, - Berikut Lirik dan Chord Lagu 34+35 yang dipopulerkan oleh Ariana Grande dan menjadi Viral di TikTok

34+35 adalah lagu yang dinyanyikan penyanyi kenamaan asal Amerika Serikat, Ariana Grande.

Lagu ini menjadi Viral di TikTok usai adanya dance challange yang diikuti dengan alunan musik lagu yang dirilis pada akhir 2020 ini.

Selain itu, gerakan khas dari Ariana Grande juga membuat lagu ini laku keras dan ditonton oleh lebih dari 147 juta penonton.

Terbaru, Ariana Grande mengeluarkan remix 34+35 dengan menggandeng Doja Cat dan Megan The Stallion yang juga hits di TikTok

Baru rilis satu hari, video klip Remix ini telah ditonton oleh lebih dari 11 juta penonton.

Langsung saja, berikut Liril dan Chord Lagu 34+35 dari Ariana Grande yang Viral di TikTok

Lirik dan Chord Lagu 34+35 - Ariana Grande

[Intro]

N.C.

Hmm

[Verse 1]

Gm

You might think I'm crazy

C

The way I've been cravin’

F

If I put it quite plainly

Dm

Just give me them babies

Gm

So what you doing tonight?

C

Better say, "Doin' you right" (Yeah)

F Dm

Watching movies, but we ain't seein' a thing tonight (Yeah)