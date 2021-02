Kumpulan Ucapan Hari Valentine dan Gambar Bergerak, Tak Melulu I Love You, Bisa Dikirim via WhatsApp

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Simak kumpulan ucapan hari valentine, tak hanya I Love You, bisa kirim gambar bergerak ini ke orang terkasih via WhatsApp.

Hari Valentine dikenal sebagai hari kasih sayang yang jatuh tiap tanggal 14 Februari.

Kesempatan ini tentu bisa digunakan untuk memberikan sesuatu yang spesial, bukan hanya untuk kekasih tetapi orang-orang baik disekitar kamu.

• Kumpulan Ucapan dan Gambar Selamat Tahun Baru Imlek 2021 Cocok Dikirim Via WhatsApp, FB, & IG

Tak melulu menggunakan kata I Love You, kamu juga bisa menggunakan ucapan hari valentine dan gambar bergerak yang dirangkum oleh SURYA.co.id dari Giphy.com

1. Valentine's Day To Do List: You (Daftar Kegiatan di Hari Valentine: Kamu)



via GIPHY

2. You're Just My Tipe (Kamulah Tipeku)

via GIPHY

3. Bentuk Hati

via GIPHY

4. Te Amo (Aku Cinta Kamu) - Bahasa Spanyol

via GIPHY

5. My Heart Beats for You (Jantungku Berdetak Untukmu)

via GIPHY

6. I Gonna Be With You (Aku akan Selalu Bersamamu)

via GIPHY

7. I Love You (dalam berbagai Bahasa)

via GIPHY