Chord dan Lirik Lagu Bukan Lagu Valentine - Fiersa Besari, Cocok Dinyanyikan Pada 14 Februari 

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Bukan Lagu Valentine - Fiersa Besari yang cocok dinyanyikan saat hari valentine 14 Februari.

Lagu Bukan Lagu Valentine - Fiersa Besari dirirlis pada 2015 lalu. Berikut selengkapnya.

Cadd4 C Dm G x2

C

Hei gadis bermata cokelat

G

Di hatiku kau akrobat

Am

Jantungku berdegub cepat

Cadd4

Setiap senyummu terlihat

C

Kau bagai sebuah candu

G

Membuatku selalu rindu

Am

Ku menggubah nada syahdu

Cadd4

Maaf bila kurang merdu.. Begini liriknya

Cadd4

Kau ingin diet

C

Tapi ku bilang

Aku saja yang menggemukkan badan

Dm

Kau ingin putih

G

Tapi ku bilang

Aku saja yang menghitamkan kulit

Cadd4

Kau ingin kaya

C

Tapi ku bilang

Bahagia tidak selalu tentang harta

Dm

Kau ingin merayakan valentine

G

Tapi ku bilang..

[Chorus]

C E7 Am

Sayang.. Valentine untukmu

Gm C F

Tiga ratus enam puluh lima hari

Em Dm G

Dalam setahunku..

C E7 Am

Bukan tentang bunga dan coklat

Gm C

Tapi tentang siapa

F

Yang tak pernah pergi

Em Dm

Saat kau terluka

G C Cadd4 C Cadd4

Aku orangnya..