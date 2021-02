Lirik Kau Hancurkan Aku dengan Sikapmu, Lagu Cinta Ini Membunuhku - DMasiv yang Viral di TikTok 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Kau hancurkan aku dengan sikapmu, tak sadarkah kau telah menyakitiku, inilah chord dan lirik lagu Cinta Ini Membunuhku yang dinyanyikan oleh DMasiv dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, chord dan lirik lagu Cinta Ini Membunuhku - DMasiv banyak dicari.

Berikut lirik lagunya lengkap beserta chord nya.

Intro: C Dm Em Am G F

C

kau membuatku berantakan

Am

kau membuatku tak karuan

Dm

kau membuatku tak berdaya

G

kau menolakku acuhkan diriku

C Dm

bagaimana caranya untuk

G Am

meruntuhkan kerasnya hatimu

G Dm

kusadari ku tak sempurna

G

ku tak seperti yang kau inginkan

C B/G

kau hancurkan aku dengan sikapmu

Em A Dm

tak sadarkah kau telah menyakitiku

Em F Em Am

lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G

cinta ini membunuhku

C Dm

bagaimana caranya untuk

G Am

meruntuhkan kerasnya hatimu

G Dm

kusadari ku tak sempurna

G

ku tak seperti yang kau inginkan

C B/G

kau hancurkan aku dengan sikapmu

Em A Dm

tak sadarkah kau telah menyakitiku

Em F Em Am

lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G

cinta ini membunuhku

C B/G Em A Dm

aaaaaaa......

Em F Em Am

lelah hati ini meyakinkanmu

Dm G Bb Am G C

cinta ini membunuhku

Berikut video klip lagu Cinta Ini Membunuhku - DMasiv.