Diskon dan Voucher BBM dari Astra Peugeot dalam Rangka Imlek dan Ultah Astra Group

SURYA.co.id | SURABAYA - Menyambut Taun Baru Imlek atau Chinese New Year menjadi momen tersendiri bagi Astra Peugeot untuk ikut merayakannya.

Astra Peugeot memberikan penawaran yang sangat menarik bagi konsumen Indonesia.

Saat tepat untuk memiliki dua andalan dari Peugeot pada momen kebahagiaan Imlek kali ini Astra Peugeot mengangkat tema “Drive Peugeot to the Year of the Ox”.

Dengan kolaborasi berbagai lembaga pembiayaan dan bank, momentum perayaan tahun baru Imlek memanjakan konsumen tanah air untuk mendapatkan promo terbaik dalam membeli Duo SUV andalan Peugeot, 3008 dan 5008 lansiran terbaru.

Berbagai macam program yang ditawarkan mulai paket angsuran sekitar Rp 10 jutaan untuk tenor 5 tahun dan Total Down Payment (TDP) berkisar Rp 100 jutaan.

“Menyambut Imlek, Astra Peugeot memberikan penawaran menarik ke konsumen Tanah Air.

Berbagai macam paket kami siapkan untuk memudahkan konsumen memiliki Peugeot SUV 3008 dan 5008," papar Fredy Jeo, Head of Sales Astra Peugeot.

Selain itu juga menyambut ulang tahun Astra Group yang jatuh pada 20 Ferbuari 2021 ini, Astra Peugeot sebagai bagian dari Astra Group turut merayakan dan juga menawarkan sejumlah gimmick spesial tambahan.

Customer memiliki kesempatan untuk mendapatkan voucher MAP atau voucher BBM dengan melakukan transaksi khusus di bulan Februari 2021.

“Drive Peugeot to the Year of the Ox” memberikan keluasaan bagi konsumen untuk memiliki Duo SUV Peugeot 3008 dan 5008. Program ini berlaku di seluruh dealer resmi Astra Peugeot di Nusantara," pungkasnya.