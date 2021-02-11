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Lirik I Will be Around, I Will be Around, Lagu Wait a Minute - Pamungkas yang Viral di TikTok
I Will be Around, I Will be Around. Lirik Lagu Wait a Minute - Pamungkas yang Viral di TikTok. Berikut chord lagunya
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - I Will be Around, I Will be Around, merupakan lirik lagu Wait a Minute yang dinyanyikan oleh Pamungkas dan kini viral di TikTok.
Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Wait a Minute - Pamungkas banyak dicari.
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Berikut lirik lagunya lengkap beserta chord nya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Wait A Minute - Pamungkas, Kunci Dasar C Beserta Lirik Lagu'
[Intro]
|C |C |C |C |F |C |F |F |C
[Verse 1]
C
All alone in my old car
C
Driving fast, driving too far
F
All alone in my old car
Lirik I Will be Around
I Will be Around
Lirik Lagu Wait a Minute - Pamungkas
Chord Lagu Wait a Minute - Pamungkas
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