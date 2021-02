Lirik dan Chord Lagu Wait a Minute - Pamungkas yang Viral di TikTok, 'I Will be Around'

Ilustrasi Lagu Wait a Minute - Pamungkas yang Viral di TikTok. Liriknya I Will be Around, I Will be Around

SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Wait a Minute yang dipopulerkan oleh Pamungkas dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Wait a Minute - Pamungkas banyak dicari.

Berikut lirik lagunya lengkap beserta chord nya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Wait A Minute - Pamungkas, Kunci Dasar C Beserta Lirik Lagu'

[Intro]

|C |C |C |C |F |C |F |F |C

[Verse 1]

C

All alone in my old car

C

Driving fast, driving too far

F

All alone in my old car

F C

Heading south, going back home to you