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Lirik dan Chord Lagu Wait a Minute - Pamungkas yang Viral di TikTok, 'I Will be Around'

Inilah lirik dan chord lagu Wait a Minute yang dipopulerkan oleh Pamungkas dan kini viral di TikTok.

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Lagu Wait a Minute - Pamungkas yang Viral di TikTok, 'I Will be Around'
Youtube Pamungkas
Ilustrasi Lagu Wait a Minute - Pamungkas yang Viral di TikTok. Liriknya I Will be Around, I Will be Around 

SURYA.co.id - Inilah lirik dan chord lagu Wait a Minute yang dipopulerkan oleh Pamungkas dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Wait a Minute - Pamungkas banyak dicari.

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Berikut lirik lagunya lengkap beserta chord nya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Wait A Minute - Pamungkas, Kunci Dasar C Beserta Lirik Lagu'

[Intro]

|C |C |C |C |F |C |F |F |C

[Verse 1]

                           C
All alone in my old car

C
Driving fast, driving too far

F
All alone in my old car

F                                                              C
Heading south, going back home to you

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Lirik Lagu Wait a Minute - Pamungkas
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Chord Lagu Wait a Minute - Pamungkas
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Penulis: Arum Puspita
Editor: Iksan Fauzi
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