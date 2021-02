Akibat Banjir, Pasokan Ikan Air Tawar di Pasar Ikan Lamongan Menurun

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Banjir yang melanda kawasan Bengawan Njero, Kabupaten Lamongan, turut mempengaruhi pasokan ikan air tawar di Pasar Ikan Lamongan Jalan Kusuma Bangsa - Laras Liris, menurun hampir 30 persen.

Banjir yang hampir dua bulan ini cukup dirasakan para petambak. Mereka tidak bisa banyak merawat ikan budidayanya dan hanya berharap masih ada sisa ikan dari benih yang mereka tebar.

Menurut Plt Kepala UPT Pasat Ikan Lamongan, Imam Khambali, banjir yang merendam ribuan hektare lahan tambak membuat pasokan ikan mengalami penurunan.

"Pasokan ikan menurun sekitar 30 persen dari biasanya. Sekarang rata-rata hanya 44 ton per hari," kata Imam, Kamis (11/1/2021).

Penurunan pasokan ikan air tawar ke pasar ikan sudah terjadi selama lebih dari satu bulan terakhir. Tepatnya, sejak banjir mulai melanda kawasan Bengawan Njero.

"Sejak banjir, sekitar awal tahun baru, dikarenakan para petambak di kawasan Bengawan Njero tidak bisa memanen ikannya," ucap Imam.

Bahkan, petambak mengakui kalau ikan peliharaannya yang keluar dan hanyut oleh derasnya arus banjir.

Meski pasokan ikan mengalami penurunan, namun kondisi tersebut tidak terlalu mempengaruhi harga ikan.

"Harga ikan masih stabil, meskipun pasokannya berkurang," katanya.

Saat ini, harga ikan bandeng di tingkatan pengepul berada di kisaran Rp 22.000 per kilogram berisi 4 ekor. Untuk yang satu kilogram isi 7 ekor seharga Rp 18.000, isi 10 ekor Rp 17.000, isi 12 ekor Rp 16.000, isi 15 ekor Rp 15.000, serta Rp 12.000 ikan bandeng yang isi 20 ekor per kilogram.

Sedangkan untuk harga ikan mujaer berada di kisaran Rp 22.000 per kilogram dengan isi 4-5 ekor, udang Rp 50.000 per kilogram isi 100 ekor, serta ikan tombro Rp 15.000 per kilogram.

Imam memperkirakan, penurunan pasokan ikan air tawar ke pasar ikan Lamongan masih akan berlangsung selama lahan tambak masih terendam banjir.

"Sekarang kan curah hujan masih tinggi, banjir juga masih belum surut, sehingga banyak petani tambak belum bisa panen," kata Imam.