Lirik Sesange Sorijilleo I Love You, Lagu Making A Lover - SS501 yang Viral di TikTok

SURYA.co.id - Lirik sesange sorijilleo I love you, merupakan potongan lagu Making A Lover milik SS501 dan kini viral di TikTok.

Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Making A Lover - SS501 banyak dicari.

[Intro]

[Verse]

sesange sorijilleo I love you neolsaranghandago

naui yeojaga doeeo dallago

nunbusyeo Always you're my star

naeganeol jikyeojulge

I can always be waiting for you

jichin haruui kkeuteseo nal utgehan yuilhan saram

himgyeoun nae sarmui kkeuteseo nal bangyeojun danhansaram

dasi harureul sijakhae neoui yeppeun miso tteoollyeo

nan nuguboda haengbokhae neoman naegyeote isseumyeon

jeo haneure I promise you

nae modeungeol neoege julge

[Chorus 2 ]

sesange sorijilleo I love you neolsaranghandago

naui yeojaga doeeo dallago

nunbusyeo Always you're my star

naeganeol jikyeojulge

I can always be waiting for you

wae ijeseoya ongeoni sesangeul gajingeot gata

gomawo namanui cheonsa cheoeumcheoreom neol saranghae

jeo haneure I promise you

neoui modeungeol gatgosipeo

[Chorus]

sesange sorijilleo I love you neolsaranghandago

naui yeojaga doeeo dallago

nunbusyeo Always you're my star

naeganeol jikyeojulge

I can always be waiting for you

uri hanaman yaksokhae haneure geolgo maengsehae

taeyang bulta eobseojil geunalkkaji neol saranghae oh my love

gidohae neol heorakhae jugil neoui namjaro nal badajugil

yaksokhae jungneun nalkkaji nae maeum byeonchi anha

I can always be waiting for you

Baby, I will forever with you

yeongwonhi neomaneul saranghae