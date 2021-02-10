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Lirik Sesange Sorijilleo I Love You, Lagu Making A Lover - SS501 yang Viral di TikTok
Lirik sesange sorijilleo I love you, merupakan potongan lirik lagu Making A Lover milik SS501 dan kini viral di TikTok.
SURYA.co.id - Lirik sesange sorijilleo I love you, merupakan potongan lagu Making A Lover milik SS501 dan kini viral di TikTok.
Semenjak jadi lagu TikTok, lirik hingga chord lagu Making A Lover - SS501 banyak dicari.
[Intro]
[Verse]
sesange sorijilleo I love you neolsaranghandago
naui yeojaga doeeo dallago
nunbusyeo Always you're my star
naeganeol jikyeojulge
I can always be waiting for you
jichin haruui kkeuteseo nal utgehan yuilhan saram
himgyeoun nae sarmui kkeuteseo nal bangyeojun danhansaram
dasi harureul sijakhae neoui yeppeun miso tteoollyeo
nan nuguboda haengbokhae neoman naegyeote isseumyeon
jeo haneure I promise you
nae modeungeol neoege julge
[Chorus 2 ]
sesange sorijilleo I love you neolsaranghandago
naui yeojaga doeeo dallago
nunbusyeo Always you're my star
naeganeol jikyeojulge
I can always be waiting for you
wae ijeseoya ongeoni sesangeul gajingeot gata
gomawo namanui cheonsa cheoeumcheoreom neol saranghae
jeo haneure I promise you
neoui modeungeol gatgosipeo
[Chorus]
sesange sorijilleo I love you neolsaranghandago
naui yeojaga doeeo dallago
nunbusyeo Always you're my star
naeganeol jikyeojulge
I can always be waiting for you
uri hanaman yaksokhae haneure geolgo maengsehae
taeyang bulta eobseojil geunalkkaji neol saranghae oh my love
gidohae neol heorakhae jugil neoui namjaro nal badajugil
yaksokhae jungneun nalkkaji nae maeum byeonchi anha
I can always be waiting for you
Baby, I will forever with you
yeongwonhi neomaneul saranghae
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