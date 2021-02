Lirik Lagu Stay With Me - Miki Matsubara Viral di TikTok, Stay With Me Mayonaka No Doa O Tataki

Lirik Lagu Stay With Me - Miki Matsubara yang Viral di TikTok, Stay With Me Mayonaka No Doa O Tataki

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu Stay With Me - Miki Matsubara yang sedang viral di TikTok.

Lagu Stay With Me -Miki Matsubara merupakan lagu Jepang yang hits di tahun 80-an. Berikut selengkapnya.

To you Yes my love

To you Yes my love

To you, you To you

Watashi wa watashi, anata wa anata to

Yuube iwareta sonna ki mo suru wa

Gurei no jaketto ni

Mioboe ga aru kouhii no shimi

Aikawarazu na no ne

Shou uindou ni futari utsureba

Stay with me...

Mayonaka no doa o tataki

Kaeranaide to naita

Ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me...

Kuchiguse wo ii nagara

Futari no toki wo daite

Mada wasurezu

Daiji ni shite ita

Koi to ai to wa chigau monoda yo to

Yuube iwareta sonna ki mo suru wa

Nidome no fuyu ga kite

Hanarete itta anata no kokoro

Furi kaereba itsumo

Soko ni anata wo kanjite ita no

Stay with me...

Mayonaka no doa o tataki

Kokoro ni ana ga aita

Ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me...

Sabishisa magirawashite

Oita rekodo no hari

Onaji merodi kurikaeshite ita

Stay with me...

Mayonaka no doa o tataki

Kaeranaide to naita

Ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me...

Kuchiguse wo ii nagara

Futari no toki wo daite

Mada wasurezu atatameteta

Stay with me...

Mayonaka no doa o tataki

Kaeranaide to naita

Ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me...

Kuchiguse wo ii nagara

Futari no toki wo daite

Mada wasurezu atatameteta

Stay with me...

Mayonaka no doa o tataki

Kaeranaide to naita

Ano kisetsu ga ima me no mae

Stay with me...